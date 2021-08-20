AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Güldalı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gömülü 4 çuvalda 191 kilogram eroin bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.