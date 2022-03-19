Hakkari'de kar yolları kesti

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, 46 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu ve ekiplerin yolları yeniden açmak için çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi.

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