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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari'de 4 yıl önce nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk hayatını kaybetti

        Hakkari'de 4 yıl önce nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk hayatını kaybetti

        Hakkari'de 4 yıl önce nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 9 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:21 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:21
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        Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk öldü!
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        Kentte 12 Kasım 2019'da gittiği özel kreşte oyun hamurunun nefes borusuna kaçması sonucu rahatsızlandığı ileri sürülen Akar'ın tedavisi, Hakkari, Van ve Ankara'daki hastanelerin ardından evinde devam etti.

        Hakkari'deki evinde 10 gün önce fenalaşarak, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akar, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Akar'ın cenazesi, Hakkari'deki Dağgöl Mahallesi'ne getirildi.

        Akar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kalelatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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