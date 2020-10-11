Hakkari'de 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat imha edildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde, 2 el yapımı patlayıcı (EYP),3 mayın, 4 sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edilerek METİ timimizce imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda imha edilen sığınak, mühimmat ve yaşam malzemelerinin fotoğraflarına yer verildi.