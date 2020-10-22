Hakkari'de 24 derslik okulun temeli atıldı

AA

Törene katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, yükleyici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, Hakkari'ye geldiği günden beri birinci meselenin eğitim, kitap ve okul olduğunu söyledi.

Yeni okullar ve projelerle eğitimin kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Akbıyık, şunları belirtti:

"İki yılda Hakkari büyük bir ivme kazandı. Okullarımızın derslik ihtiyacı neredeyse bitme noktasına geldi. İkili eğitimi inşallah bırakıyoruz. Çok az okulumuzda ikili eğitim yapıyoruz. Derecik'ten Durankaya'ya kadar Çukurca'dan Büyükçiftlik ve Esendere'ye kadar tüm ilçe ve beldelerimizde büyük bir seferberlik başlattık. Her taraf inşaat haline dönüşmüş durumda. Sadece Yüksekova ilçesinde geçen yıl 15'in üzerinde okul yapıldı. Hakkari ve Şemdinli ilçesinde yeni öğretmenevi yapıldı. Hakkari tarihinin en yüksek yatırımları hayata geçiriliyor."

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindeki protokol ile 24 derslikli okulun temelini attı.

Törene İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanvekili Albay Mehmet Demirtaş ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir katıldı.