AA

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadelenin devam ettiği belirtilerek "İlimiz merkez ilçeye bağlı Çanaklı ve Kırıkdağ köyleri 26 Nisan günü Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre, Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi Yukarı Güvenir mezrası da daha önce karantinaya alınmıştı.

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