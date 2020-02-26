AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari’de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu. Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 'Rojda Delila' kod adlı Mukaddes Çiftçi, Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bugün teslim olanların sayısı 5‘e, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 48'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.