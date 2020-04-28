Hakkari dağlarının eteklerinde bahar yüksek kesimlerinde kış yaşanıyor

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karın yerde kalma süresinin uzunluğu nedeniyle "kar kenti" olarak nitelendirilen Hakkari'deki dağların eteğinde ilkbahar mevsimi yaşanırken, dağlık bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, aylarca ahır ve ağıllarda kalan hayvanlar, havanın ısınmasıyla meralarda otlamaya başladı.
Beyaz örtünün arasında yeşeren otlarla beslenen hayvanların dağların eteklerini süslediği Hakkari'de, karın erimesiyle oluşan şelaleler güzel görüntüler oluşturdu.
Doğal güzellikleriyle öne çıkan kentte tomurcuklanan ağaçlar, karın erimesiyle coşan Zap Suyu ve oluşan şelaleler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Bu arada merkeze bağlı Durankaya beldesinde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Belde yakınlarındaki baz istasyonu yolunun kardan temizlemesi için çaba gösteren ekipler, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı bölgede zor şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor.
Beldenin yüksek kesimlerindeki bazı köylerde de karın erimemesi nedeniyle besiciler hayvanlarını civar köylerdeki meralara götürerek otlatıyor.
Besici İzettin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları köyde karın haziran ayına kadar yerde kaldığını söyledi.
Koyunları karın eridiği bölgelerde otlatmaya çalıştıklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:
"Kış için biriktirdiğimiz ot bitti. Hayvanları mecburen dışarıya çıkarıyoruz. Bulunduğumuz yerde de kar var. Hayvanları karın eridiği noktalarda otlatmaya çalışıyoruz. Burada hem bahar hem de kış mevsimini bir arada yaşıyoruz. Köyün aşağı taraflarına bahar gelmiş. Herkes bağ bahçe ekmiş. Yukarı kesimlerde de hala kar var."
Serkan Erik de kentin yüksek kesimlerinde 3 metreye yakın kar olduğunu dile getirerek, "Burada iki mevsim bir arada yaşanıyor. Kentin aşağı kesimlerinde bahar, yukarı kesimlerinde kış yaşanıyor. Hala karla mücadele devam ediyor. Burayı bilmeyenler bu karı görünce şaşkınlık yaşıyor." dedi.
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