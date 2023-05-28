Hakkari Seçim Sonuçları 2023: Hakkari Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Hakkari başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Hakkari seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Hakkari Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 76.62 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 80.4 oldu. Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 80.067 oyla yüzde 70.94 - Recep Tayyip Erdoğan: 32.791 oyla yüzde 29.06 aldı.

Hakkari 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 80.067 oyla yüzde 70.94

Recep Tayyip Erdoğan: 32.791 oyla yüzde 29.06

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 109.148 oyla yüzde 72.32 - Recep Tayyip Erdoğan: 37.188 oyla yüzde 24.64 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 80.067 oyla yüzde 70.94Recep Tayyip Erdoğan: 32.791 oyla yüzde 29.06