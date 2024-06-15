Diyanet namaz vakitleri ile 16 Haziran 2024 Hakkari bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Hakkari bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayramı namaz vakti takvimi ile belli oldu. 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı boyunca bayram namazı gibi çeşitli ibadetler yerine getirilecek. Cemaatle birlikte bayram namazına duracak olan Müminler Hakkari bayram namazı saatini araştırıyor. İşte, 16 Haziran 2024 Diyanet namaz vakitleri ile Hakkari bayram namazı saatleri...
- 1
Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca müslüman bayram namazı için camilere akın edecek. Bu kapsamda gözler Hakkari bayram namazı saatine çevrildi. Hakkari bayram namazı vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
- 2
HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. Günü olan 16 Haziran Pazar günü 81 ilde Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerine göre eda edilecek.
Hakkari'de bayram namazı saat 05.17'de kılınacak.
- 3
KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
-
- 4
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).