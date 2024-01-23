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        Haberler Gündem Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı! 2024 Adalet Bakanlığı sınavları Hakimlik savcılık sonuçları sorgulama

        Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı! 2024 Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları sorgulama

        Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları son dakika açıklandı. 23-24 Aralık tarihlerinde yapılan hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. İşte, Adalet Bakanlığı 2024 hakimlik ve savcılık sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:11
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        • 1

          Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adli Yargı Sınavında; genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanıyor. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanan 2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ve 2023 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2023-İdari Yargı) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 14 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        • 3

          HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşen sınavların sonuçları bugün 23 Ocak 2024 tarihi saat 13:00'dan itibaren erişme açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

          HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 4

          HAKİM VE SAVCILIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

          Mülakat tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

          Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

        • 5

          Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

          İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır

        • 6

          Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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