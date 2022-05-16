Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon Hakim yeni bölüm yayınlandı! 16 Mayıs ATV ile Hakim 6. son bölüm tek parça kesintisiz izle! Hakim yeni fragmanı yayınlandı mı?

Hakim son bölüm yayınlandı! 16 Mayıs ATV ile Hakim 6. son bölüm tek parça izle!

ATV ekranlarının kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Hakim son bölümü ile izleyiciyle buluştu. 16 Mayıs Pazartesi günü Hakim dizisi 6. son bölümü ile ekranlara geldi. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için tek parça linki haberimizde. İşte, 16 Mayıs Hakim 6. son bölüm tek parça izleme linki...

16.05.2022 - 22:01 | Güncelleme: ABONE OL
Hakim yeni bölüm yayınlandı! 16 Mayıs ATV ile Hakim 6. son bölüm tek parça kesintisiz izle! Hakim yeni fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel'in bulunduğu ATV'nin yeni dizisi Hakim'in 6.bölümü yayınlandı. Limon Film imzası ile ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Hakim'in son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte, Hakim 6. son bölüm izleme linki...

HAKİM 6. SON BÖLÜM İZLE
Hakim dizisinin 6. son bölümü yayınlandı. Aşağıdaki linki arama motoruna yapıştırarak dizinin son bölümünü kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/hakim

HAKİM 6.BÖLÜM ÖZETİ

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.

Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İspanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 85 yaralı
İspanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 85 yaralı
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Milli güreşçi Kayaalp'ten karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklama
Milli güreşçi Kayaalp'ten karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklama
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.