Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? 1000 hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları neler?

Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek.

Eğitici hakim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK’nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacak.