Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hakim ve savcı başvuruları ne zaman başlayacak? 1500 hakim ve savcı alımı başlıyor 2022

Hakim ve savcı alımı başvurularına ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapmaya hazırlanan binlerce adayı yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte hakim ve savcı başvuruları ile ilgili ayrıntılar...

01.07.2022 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hakim Savcı alımları ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuya dair müjdeli haberi verdi. Peki, hakim ve savcı alımları ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

     

  • HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV TARİHİ

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kütahya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı ve bakanlık bünyesinde oluşan yeniliklerden ve hedeflerden bahsetti.

    Hakim ve savcı alımı yapacaklarını belirleten Bakan Bozdağ tarihi de verdi! İşte o açıklama:

    "Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir. Adalet Bakanlığı olarak bu müessesenin yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkabilecek atanamama nedeniyle, çünkü iki yılı üç yıla çıkarınca bir yıl hakim ve savcı ataması yapmama gibi bir durumla karşı karşıya kaldık, bunun açık bir soruna yol açmasını önlemek için ve bu dönemde atama yapmamamız nedeniyle son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık."

  • 2022 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    "Bu sınavı 26 Kasım - 27 Kasım tarihlerinde yapacağız. Yeni diyelim ama öte yandan da en son hakim ve savcı adaylığı sınavını 26-27 Kasım 2022'de yapacağız.

    Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız. Bu, 1500 hakim ve savcı adayından 1200'ünü, hukuk fakültesi mezunlarından, 150 tanesini avukatlık mesleğinden girecek olanlardan, 150 tanesini de idari yargıdan alacağımızı buradan ifade etmek isterim.

  • Sınava girmek isteyen bütün gençlerimize hakim ve savcı adayı olmak isteyen ve bu mesleği şerefle yapmak isteyen her bir vatandaşımıza buradan duyurmuş olduk ve onları şimdiden sınava hazırlanmaya 26-27 Kasımdaki sınava çalışmaya davet ediyoruz. Sınavın müracaat tarihleri bilahare Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir onu da eminim ki takip edeceklerdir."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.