HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV TARİHİ



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kütahya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı ve bakanlık bünyesinde oluşan yeniliklerden ve hedeflerden bahsetti.



Hakim ve savcı alımı yapacaklarını belirleten Bakan Bozdağ tarihi de verdi! İşte o açıklama:



"Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir. Adalet Bakanlığı olarak bu müessesenin yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkabilecek atanamama nedeniyle, çünkü iki yılı üç yıla çıkarınca bir yıl hakim ve savcı ataması yapmama gibi bir durumla karşı karşıya kaldık, bunun açık bir soruna yol açmasını önlemek için ve bu dönemde atama yapmamamız nedeniyle son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık."