Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel'in bulunduğu ATV'nin yeni dizisi Hakim'in 5.bölümü yayınlandı. Limon Film imzası ile atv ekranlarında yayınlanan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Hakim'in son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte, Hakim 5. son bölüm izleme linki...

HAKİM 5. SON BÖLÜM İZLE

Hakim dizisinin 5. son bölümü yayınlandı. Aşağıdaki linki arama motoruna yapıştırarak dizinin son bölümünü kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.



https://www.atv.com.tr/hakim

HAKİM 5.BÖLÜM ÖZETİ

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...



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Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır... Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.