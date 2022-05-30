Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hakim 8. son bölümü ile izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği dizinin son bölümü izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Hakim son bölüm izle linkini araştıran kişiler için kesintisiz izleme sayfasını haberimizde paylaştık. İşte, Hakim 8. son bölüm izleme linki...

HAKİM 8. SON BÖLÜM İZLE

Hakim dizisinin 8. son bölümü yayınlandı. Aşağıdaki linki arama motoruna yapıştırarak dizinin son bölümünü kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/hakim

HAKİM 7.BÖLÜM ÖZETİ

"Ben yapmadım desene Cevdet!"

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede. Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur.

Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere. Hakim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm.