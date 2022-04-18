HAKİM 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır. Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.