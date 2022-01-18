Hakemler Birliği, Milan'dan özür diledi!

Milan'ın sahasında Spezia'ya son saniye golüyle 2-1 yenildiği maçtaki hakem kararları İtalya'da gündem oldu.

Maçın hakemi Marco Serra'nın karşılaşma yönetimi büyük tepki çekerken İtalya Hakem Birliği'nin maçın ardından Milan kulübüne özür mesajı gönderdiği belirtildi. Öte yandan 39 yaşındaki hakem Serra'nın en az 2 hafta maç almadan dinlendirileceği İtalyan basınında yer aldı.

Sporx'in aktardığına göre 90+2'de Milan'ın bulduğu golde hakem Serra'nın avantajı kullanmayıp oyunu durdurması üzerine Milanlı oyuncular büyük tepki gösterdi.