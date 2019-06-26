Ekvador Ligi'nde oynanan Costa-Sierra maçında çok ilginç bir anlar yaşandı! Karşılaşmanın Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar futbolcuya yaptığı şakayla da adından söz ettirmeyi başardı. Müsabakada oyunun durduğu bir dakikada yanından geçen oyuncuya bakarak elini arkasına götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp arka cebinden çıkardığı mendille terini sildi ve oyuncuya bakarak gülümsedi. Bu hareketin ardından video binlerce kez paylaşılırken hakem Colombo'ya bazı kullanıcılar evlilik dahi teklif etti.

Türkiye'den de pek çok kullanıcının da yorum yaptığı hakem, kendisine sosyal medyadan gelen evlilik teklifini yine sosyal medya üzerinden eşine sordu.

Yine bir Türk kullanıcı, hakem Colombo'ya şiir armağan etti!