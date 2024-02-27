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        Haberler Spor Futbol Hakemi yumruklayan futbolcu Emre Uyanık tutuklandı - Futbol Haberleri

        Hakemi yumruklayan futbolcu Emre Uyanık tutuklandı

        Sivas'ta İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü arasında oynanan amatör maçta hakeme yumruklu saldırıda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Emre Uyanık tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:58
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        Hakemi yumruklayan futbolcu tutuklandı
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        Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın ilk kez forma giydiği amatör maçta hakemi darbettiği iddia edilen futbolcu tutuklandı.

        Hafta sonu Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda oynanan İmranlıspor-Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü maçının 70. dakikasında rakip oyuncunun sahayı geç terk etmesinden dolayı itirazda bulunan ve kırmızı kart göstereceği sırada hakem Batuhan Bolat'a yumrukla saldırdığı için gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Emre Uyanık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        Adliyeye sevk edilen Emre Uyanık, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisini kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

        İmranlıspor'un 3-0 galibiyetiyle sürerken hakemin tatil ettiği maçta Gineli futbolcu İbrahim Yattara, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

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