Hakemden Salah'a: Al sen yönet!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.

Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten finalde penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

"AL SEN YÖNET!"

Mücadelenin 35. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

Mısır'ın yıldızı Salah, hakem Victor Gomes'e itirazlarda bulunurken Gomes'ten çok ilginç bir yanıt geldi.

Gomes, yıldız oyuncuya düdüğünü ve kartını uzatarak "Al maçı sen yönet" dedi.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.