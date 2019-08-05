Hırvat hakem Ivan Bebek, Hajduk Split ile Lokomotiva arasında oynanan maçın ardından Split'te saldırıya uğradı. Hajduk Split taraftarları, sahalarında 3-0 yenildikleri Lokomotiva maçının ardından kararlarına tepki gösterdikleri hakem Ivan Bebek'e saldırdı.

Sporx'te yer alan habere göre Karşılaşmanın ardından bir gece kulübünün çıkışında Hajduk taraftarlarının saldırdığı Ivan Bebek hastanelik oldu.

Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki hakem, ''Gözüm ve kulaklarım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boynumda yaralar oluştu. Kısa sürede hastaneden çıkmam mümkün gözükmüyor. Bir süre daha hastanedeyim. Hala olanlara inanamıyorum.'' sözlerini kullandı.

''BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADILAR''

Olay anını anlatan Bebek, ''Split'te bir kulübe arkadaşlarla bir şeyler içmeye gittik. Oradan çıkışta da bir anda arkamdan birileri geldi. Kaç kişi olduklarını tahmin edemiyorum. Bir anda saldırmaya başladılar. Yere düştüm. Ne kadar vurduklarını, ne kadar sürdüğünü inanın hatırlamıyorum.'' dedi.

Hırvat hakem, 3 sene önce Fenerbahçe'nin Braga'ya 4-1 yenildiği maçı yönetmiş ve verdiği kararlar ile Türkiye'de oldukça sert tepki görmüştü. Bebek, o maçta Fenerbahçe'ye 3 kırmızı kart gösterirken, sarı lacivertli ekip aleyhine tartışmalı bir penaltı kararı vermiş ve dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'yı oyundan atmıştı.