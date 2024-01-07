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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hakan Yakın: Fenerbahçe çok güçlü bir rakip - Futbol Haberleri

        Hakan Yakın: Fenerbahçe çok güçlü bir rakip

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, sarı-lacivertliler ile aralarında büyük güç farkı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:06 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:06
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        "Fenerbahçe çok güçlü bir rakip"
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        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yakın, şunları kaydetti:

        "Oyuna biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi.

        Devre arası söylenecek çok şey yoktu. İlk 5 dakika ve son 5 dakika dışında iyi oynadık. İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz."

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