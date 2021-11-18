"ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

Gerekli kontrollerin ardından hastaneden çıkış yapan Hakan Ural, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Muhabirlerle sohbet eden Ural, "Zor bir süreç geçirdim. Halen yaşadıklarımı idrak edebilmiş değilim. Rüya gibiydi. Allah kimseye yaşatmasın. Sağlık çok önemli. Her şey şu an iyi görünüyor. Ana bakmak lazım, geçmişte kalmamak lazım." diye konuştu.