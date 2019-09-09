Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Ural, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde bir restoranda yakın dostlarıyla buluşup koyu bir sohbete oturdu.

Mütevazı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Ural, yaklaşık iki saat kaldığı alışveriş merkezinden akşam üzeri kendi aracıyla ayrıldı.

Ural, hayranlarının "Hala çok karizmatiksiniz Hakan Bey" iltifatlarına teşekkür ederek sevenleriyle fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.