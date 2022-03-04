HAKAN TAŞIYAN HAKKINDA

Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı, ilk kasedini piyasaya çıkardı.

Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bazı yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp, pek ilgi göstermedi. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, ilk kaseti olan 'Hesabım Bitmedi' albümünü piyasaya çıkardı.

Hakan Taşıyan, 1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkarttı. İkinci kasetinin ismi 'Sensiz İki Gün' oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı.

Taşıyan, 1998 tarihinde 'Hesabım Bitmedi', 2001 tarihinde ise, 'Güz Gülleri' dizisinde rol aldı.