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Hakan Taşıyan: Kendi yağımızda kavrulduk!

Geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşan ve "Yeni bir hayata başladım" diyen Hakan Taşıyan, Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkıya klip çekmek için harekete geçti. Önceki gün objektiflere yansıyan sanatçı, "Kimseye kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım" ifadelerini kullandı

04.03.2022 - 08:31 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Hakan Taşıyan (48), böbrek yetmezliği sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun bir tedavi süreci yaşamıştı. Taburcu olduktan sonra yavaş yavaş sağlığına kavuşan Taşıyan, müzik dünyasına da geri dönüş yaptı.

  • "İKİ HAFTAYA KLİBİ ÇEKMİŞ OLURUZ"

    Önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkıya klip çekmek için kolları sıvayan Hakan Taşıyan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Zor günleri atlatan Taşıyan, "Güzel, slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı. Kısmet olursa iki haftaya çekmiş oluruz." şeklinde konuştu.

  • "YAVAŞ YAVAŞ SAĞLIĞIM YERİNE GELİYOR"

    Basın mensuplarının, "Yoğun bir hastalık dönemi geçirdiniz. Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? Ya da destek veren oldu mu?" sorusunu cevaplayan sanatçı, "Çok şükür, sağlığıma kavuştum. Sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor." ifadelerini kullandı.

  • "KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULDUK!"

    Hakan Taşıyan, sözlerine, "Kimseye kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Hep yanımda oldular." şeklinde devam etti.

  • "HAKAN TAŞIYAN ARTIK GERİ DÖNÜYOR!"

    Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da babasını klip çekiminde yalnız bırakmadı. İlk kez objektif karşısına geçen Haktan, "Çok güzel bir şarkı geliyor. Ben de babamla gurur duyuyorum. Hastaneden çıktı ve sağlığına kavuştu. Hakan Taşıyan artık geri dönüyor!" dedi.

    Ayrıca Yıldız Tilbe'nin akşam 19:00'da gelmesi gereken klip çekiminde gece 01:00'da yer aldığı öğrenildi.

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