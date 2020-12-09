Hakan Taşıyan ile bu sabah beraber olduklarını vurgulayan menajeri Hakan Yılmaz şunları kaydetti:



“Bugün morali daha iyiydi. O da hazır artık. Bu sürecin içerisinde olduğunun bilincinde. Dolayısıyla inşallah Allah nasip ederse yine bu hastaneden çıkarken sizlerle birlikte olacağız. İnşallah sağlığına kavuşup ayaklarının üzerinde bu hastaneden ayrılacağız. Sevenlerine kavuşacak, konserleri, organizasyonları olacak Allah nasip ederse. Dokunun tuttuğu konusunda söylemler var. Ancak biz birinci ağız olmadığımız için çekincelerim var bu anlamda. Doktorlarımızın açıklamalarını beklersek çok daha iyi olur. Nakil ile ilgili ve diğer süreçlerle ilgili, çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. O da bir an önce sahneye dönebilmenin heyecanını yaşıyordur kendi içerisinde. Ancak bu süreç öyle bir süreç ki; sürekli tedavidesiniz düşünün. Bir empati kurduğunuzda, sürekli hastanede iğne tedavileri, ilaç tedavileri, kontroller ve tetkikler devam ederken tabi ki bu süreç biraz daha ilerleyen zamana kalıyor. İnşallah Allah nasip ederse en güzel süreçleri birlikte yaşayıp hastanenin kapısından birlikte çıkacağız.”