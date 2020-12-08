Taşıyan, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan’ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu.

Ardından Taşıyan için organ da bulundu ve şarkıcı yarın ameliyata alınacak.