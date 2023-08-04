Hakan Peker'den belediye başkan adaylığı açıklaması
Hakan Peker'in 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Karabük Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi. Peker, konuyla ilgili açıklama yaptı
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Siyasi partiler, 31 Mayıs 2024'teki yerel seçimler için hazırlık yaparken, müzik dünyasından sürpriz bir haber geldi. Hakan Peker’in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.
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Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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Ünlü şarkıcı, "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Kültür - sanat kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!" ifadelerini kullandı.
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Sanat dünyasından geçmişte belediye başkanı adayı olan diğer isimler ise şöyle:
HALİL ERGÜN
Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den, 1999'da ise CHP'nin adayı olarak seçime girdi. Ergün, her iki seçimde de kaybetti.
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BARIŞ MANÇO
Barış Manço, 1994'te Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adayı oldu. Ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.
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ZÜLFÜ LİVANELİ
Zülfü Livaneli, 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaydı. Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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LEVENT KIRCA
Levent Kırca, 2009'da Üsküdar Belediye Başkanlığı için yarışmıştı ancak seçimi kazanamadı.
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ARİF SAĞ
Arif Sağ, 2009'da CHP'den İstanbul'un Sancaktepe ilçesi için belediye başkan adayı gösterilmişti. Sağ, seçimde kazanamadı.