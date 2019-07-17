17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakan Peker geçtiğimiz yıl sonunda Arzu Öztoprak'la 6 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Peker bekar olarak çıktığı ilk tatiliyle ilgili olarak; Bodrum'da ilk kez bekar tatil yapıyorum. Değişik bir duygu bekar tatil yapmak alışmaya çalışıyorum. Tam henüz kavrayamadım ama alışmaya çalışıyorum, keyifli.
"BOŞANDIKTAN SONRA ÇAY DEMLEMEK BİLE ZOR GELİYORDU"
Boşandıktan sonra mutfağa girip çay demlemek bile zor geliyordu.Evde yalnızlığa yavaş yavaş alıştım. İlk başta evde de yadırgadım şimdi yavaş yavaş yapmaya başladım. Kalbim aşka açık ama yorgun. " ifadelerini kullandı.
"BENİ ANCAK FİLTRELERLE YAŞLANDIRABİLİRLER"
Peker, son günlerde sosyal medyada trend olan kullanıcıların FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götürmesi ile ilgili olarak da; "Beni ancak filtrelerle yaşlandırabilirler. Ben öyle olursam 100 yaşında falan olmam lazım. O halimi pek göremeyecekler diye düşünüyorum. Ünlü isimlerden Cem Yılmaz güzel olmuş, herkes çok farklı olmuş. Baya değişik bir program olmuş. Ama ben çok beğenmedim. " yorumunu yaptı.
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