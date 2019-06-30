Hakan Peker'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



* Yeni albümümün tüm şarkılarına klip çekeceğim.



* Fiziki olarak çıkardığım son albüm. Artık şarkılar dijital platformlarda dinleniyor.



* Müzik sektöründe kaos var.



* Herkesin şarkısı, klibi var ama bir şarkı ön plana çıkıyor