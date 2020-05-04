Hakan Özmert, kırmızı-beyazlı kulübün Instagram hesabından canlı yayına katılıp soruları yanıtladı.
Sakarya'da bireysel antrenmanlar yapıp, telekonferansla idmanlara katıldığını bildiren 34 yaşındaki futbolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları süreci iyi değerlendirdiklerini anlattı.
Hakan Özmert, futbolu özlediğini, Süper Lig'e kaldıkları yerden devam etmek istediklerini belirtti.
Takım olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp, Avrupa kupalarına katılmak istediklerini aktaran Hakan, "Antalyaspor formasıyla Avrupa'da mücadele etmek benim hayalim. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Takım olarak da bunu çok istiyoruz. Başaracak gücümüz var. İyi hazırlanırsak bu hedef çok uzak değil." diye konuştu.
Kırmızı-beyazlı futbolcu, ligin ilk yarısı ile ikinci yarısında farklı bir Antalyaspor'un olduğuna dikkati çekti.
Denizlispor deplasmanındaki galibiyetten sonra iyi çıkış yakaladıklarını dile getiren Özmert, "İkinci yarı toparladık. Bunda Tamer hocanın da çok büyük katkısı var. Kaliteli bir kadromuz var. Yabancısı, yerlisiyle çok karakterli işine saygı duyan, kulübünü de seven takım arkadaşlarımız var. Başarı da öyle geliyor." ifadelerini kullandı.
Hakan Özmert, seyircisiz oynamanın deplasmanda avantaj, iç sahada dezavantaj olduğunu savundu.
JÜBİLE PLANI
Canlı yayında gelecek sezon da Antalyaspor'da oynayacağı duyurulan Hakan Özmert, jübilesini kırmızı-beyazlı kulüpte yapmak istediğini açıkladı.
Hakan Özmert, "Antalyaspor benim kulübüm. Gerçekten çok sahiplendim. Burada olmaktan çok mutluyum. Hedefim, futbolu güzel başarılara imza atarak burada bırakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İdolünün, Cezayir asıllı eski Fransız futbolcu ve Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane olduğuna değinen Hakan, futbolu bıraktıktan sonra iyi bir teknik direktör olmak için çalışacağını aktardı.
Canlı yayına katılıp Türkçe mesajlar yazan Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin "Hakan haydi ya, Hakan gaz ver." şeklindeki mesajlarına karşılık veren Hakan Özmert, "Çay var mı Poldi? Gazı gelince vereceğim. Podolski, bir gün çay demlesin de çay demlemeyi biliyor mu görelim." diye espri yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!