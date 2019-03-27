Hakan Muhafız'ın 2. sezon resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cüneyt Arkın detayı seyirciyi heyecanlandırırken seyircilerin de yakında tanıdığı iki yeni oyuncu dizi kadrosuna dahil oldu. İşte, Hakan Muhafız'ın 2. sezon resmi fragmanı...

HAKAN: MUHAFIZ 2. SEZON RESMİ FRAGMANI

HAKAN: MUHAFIZ KADROSUNDA YENİ OYUNCULAR

Hakan: Muhafız yeni sezon fragmanında dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular seyircilerin gözünden kaçmadı. Hakan: Muhafız 2. yeni sezonda Engin Öztürk, Boran Kuzum ve Cüneyt Arkın yer alacak.

HAKAN: MUHAFIZ DİZİSİ KONUSU

Hakan sıradan hayatına devam ederken Kapalıçarşı da esnaflık yapmaktadır. Ancak o bu hayatına devam ederken aslında İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli bir bağı olduğunu bilmemektedir. Bu görev onu bulduğu için hem şaşkın hem çaresizdir. İstanbul Ölümsüzler tarafından tehdit edilmektedir. Şehri koruma görevi de Hakan’ındır. Ama Hakan daha ne olduğunu bile bilmezken bu şehri nasıl koruyacaktır?

Hakan kendi kaderine çizilen Muhafız görevini yerine getirmek istemez başlangıçta. Ancak bunu kaderinin bir gereği olduğunu bilir ve Muhafız görevini nasıl yerine getireceğini bilmek için harekete geçer. Hakan: Muhafız dizisinde Hakan’ın yanında ona destek olanlar olsa da çevresindeki çoğu kimse onun Muhafız olduğunu bilmeyecektir.