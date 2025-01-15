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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Hakan Keleş: Türk futboluna çok güzel mesaj verdik! - Kasımpaşa Haberleri

        Hakan Keleş: Türk futboluna çok güzel mesaj verdik!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:41
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        "Türk futboluna çok güzel mesaj verdik!"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "YATIRIM FELSEFEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

        Gençlere yatırım yapma felsefemize devam edeceğiz. Kupa maçlarında gençlerimizi gördük. Önümüzdeki süreçte bunların devam edeceğini düşünüyorum, hedeflerinden bir tanesi buydu.

        "TÜRK FUTBOLUNA ÇOK GÜZEL BİR MESAJ VERDİK"

        Türk futboluna çok güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Gençlerin önünün açılacağına dair hep bir söylem oluyor, biz bunu gerçekleştiriyoruz. Biz ilk maçtan beri gençlerimize güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz.

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        "ZAFERLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

        Benim 7. maçım olacak, 5. deplasman... Geldiğimden beri hep deplasmana gidiyoruz, son deplasmanda istemediğimiz şeyler oldu ve serimiz bitti. Deplasmanda iyi oynayan bir ekiptik, bu devam edecek. Konya maçında eksiklerimiz ve cezalılarımız var. Sakat oyuncuların tedavileri devam ediyor. İnşallah oradan güzel bir sonuçla döneceğimizi ve tekrar zaferlerimize devam edeceğimizi düşünüyorum.

        "BAZEN KAYIRMA OLABİLİYOR"

        Recep Hoca'mın (Uçar) haklı olduğu kısımlar var. Türk futbolunda herkes hakemlerden şikayetçi, şampiyonluk yarışında olan takımlarımızla oynadığımız maçlarda problem yaşıyoruz. Her maçta hakem hataları bizim de başımıza geliyor ama kulüp olarak fazla gündeme getirmiyoruz. Hakemlerin bir sonraki maçlarda etkilendiğini düşünüyorum, Anadolu takımları zarar görüyor. Yine de ben hakemlerimize güveniyorum ve bilerek hata yaptıklarını düşünmüyorum ancak bazen kayırma olabiliyor. Yeri geldiği zaman biz de tepkilerimizi koyacağız.

        "ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ"

        Biz maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki fikstürden iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hedef olarak üst sıraları düşünüyor ve istiyoruz. Hedeflerimiz büyük, iyi sonuçlarla çıkacağımızı düşünüyorum.

        "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

        Transfer konusunda görüşmelerimiz devam ediyor, en yakın zamanda da sonuçlanmasını ben de istiyorum. Devre arasında zor bir süreç ama adım adım gidip hedefe ulaşmak gerek.

        "KULÜP OLARAK BELLİ HEDEFLERİMİZ VAR"

        Kulüp olarak belli bir hedef ve yapmamız gereken şeylerimiz var. Hepsini bir anda yapabilmek kolay değil, taraftarlar sonuna kadar arkamızda ve destekliyor. Biz de çok çalışıyoruz ve birlikte çok başarılı olacağımızı düşünüyorum.

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