GZT Giresunspor, lige verilen milli maç arası dolayısıyla geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanıyor.
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Kampı perşembe günü tamamlayarak Konya'ya gideceklerini söyleyen Hakan Keleş, "Giresun'da hava muhalefetinden dolayı şartlar kötüydü. Burası daha uygundu, zaten eksik futbolcular, sakat futbolcular, onların tedavi süreci vardı. Yoğun bir şekilde çalıştık. Rakibimiz Konya ve bu maça iyi hazırlandık. Yeni transferimiz Pyerre geldi. 1-2 oyuncu daha gelecek. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık" dedi.
"PYERRE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"
Takıma takviyeler konusunda bilgiler veren Keleş, "Genelde defansif anlamda sistemi zaten oturtmuştuk. Ofansif bölgeler ile kenar ve santrafor almayı düşünüyoruz. Pyerre'i aldık, yetenekli bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takıma uyum süreci, katkıları anlamında çok şey bekliyoruz. İstediğimiz şeyleri de inşallah sahaya yansıtır" diye konuştu.
"OKAN'IN GİTMESİNİ İSTEMİYORDUK"
Galatasaray'ın kaleci Okan Kocuk'u geri çağırmasıyla ilgili gündeme gelen ve Oğulcan Çağlayan takasını kapsayan durumla ilgili bilgi veren Hakan Keleş, "Galatasaray Okan Kocuk'u istiyordu ama yeni bir kaleci ile anlaştılar. Bu saatten sonra bu durumun kapandığını söyleyebiliriz. Biz de bu durum karşısında oyuncu istemiştik. Böyle bir süreç olmuştu ama Okan'ın zaten gitmesini istemiyorduk" şeklinde konuştu.
"44 YIL SONRA ÇIKTIĞIMIZ LİGDE KALMAK İSTİYORUZ"
44 sezon sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Keleş, "Tek hedefimiz 44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig'de kalmak. İlk yarıya kötü başlayıp sonra toparladık. Ligde istediğimiz puanı da yakalayamadık. Biraz daha fazla puan alabilirdik, son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda takviyeler yapıp uzun süre sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!