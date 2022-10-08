Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Giresunspor

Hakan Keleş: "Ofsayt çizgisinin biraz hatalı olduğunu görüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'ten ofsayt pozisyonuna eleştiri geldi

08.10.2022 - 23:56 | Güncelleme: ABONE OL
Hakan Keleş:

Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Hakan Keleş, "Ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun da biraz zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Rakip de çok zeminden şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan bir takımız. Pas hataları biraz problem yarattı. Geriden oyun kurarken zorluklar çektik. Rakibin ön baskıları da bizi biraz zorladı. Onun için ilk yarı sorunlar yaşadık." dedi.

Keleş, ikinci yarı biraz daha derli toplu oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Daha istekli, arzulu ve coşkuluyduk. Attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi, çizginin biraz hatalı olduğunu görüyorum. İnanacağız, güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı." şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gözler KPSS Önlisans cevaplarında
Gözler KPSS Önlisans cevaplarında
KPSS Önlisans heyecanı başlıyor!
KPSS Önlisans heyecanı başlıyor!
Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Karısını ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Karısını ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.