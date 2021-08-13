Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi’nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Keleş, Giresunspor’un ve Giresun’un artık Süper Lig’de olduğunun altını çizerek, yeşil beyazlı camiayı ligde de başarıyla temsil etmek istediklerini ifade etti.
Giresunspor’un, Süper Lig mücadelesinde Giresun halkının desteklerinin çok önemli olacağına dikkat çeken Keleş, “Fenerbahçe ile oynadığımız hazırlık maçında yaşanan bazı olaylardan büyük üzüntü duyduk. Giresunspor’a karşı rakip takımları destekleyen bazı taraftarlar olduğunu gördük. Misafir olanlara sözümüz yok ancak Giresunlu olup da Giresunspor’u değil de başka takımları desteklemeyi doğru bulmuyorum” dedi.
Giresun halkını sadece Giresunspor’u desteklemeye davet eden Hakan Keleş, “Giresunlulardan ricam kendi takımlarına sahip çıkmaları ve Giresunspor’u tutmalarıdır. Çünkü Giresunspor artık Süper Lig’de ve tüm takımlar bizim rakibimizdir. Rakiplerimizi Giresun’da en iyi şekilde ağırlayalım ama maçlarda sadece Giresunspor’u destekleyelim. Çünkü futbolcularımız da tüm haberleri okuyorlar, sosyal medyayı takip ediyorlar, destek gördüklerinde çok mutlu oluyorlar ve bu destek onların başarılı olmasına yardımcı oluyor. Lütfen artık sadece kendi futbolcularımızı destekleyelim, onları motive edelim, Süper Lig’de olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayalım ve yaşatalım. Bunu Giresun halkından rica ediyorum” diye konuştu.
Galatasaray maçı hakkında da ise tecrübeli çalıştırıcı, “Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Süper Lig’deki ilk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Rakibimizi pazartesi akşamı sahamızda ağırlayacağız. Öncelikle St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray’ı aldığı galibiyetten ve ülke futboluna katkılarından dolayı kutluyorum, Avrupa kupalarında başarılarının devamını diliyorum. Lige dönecek olursak 44 yıl sonra kendi evimizde oynayacağımız Galatasaray maçında rakibimizi yenmek istiyoruz. Galatasaray’ın gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. Pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi’nde sahaya kazanmak için çıkacağız” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!