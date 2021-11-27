GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kesinlikle golü yanlış buluyorum. 2'nci golde de ayağı kaydı. Oyuncuya söyledim 'görmediğini söyledi'. O golün atılmasını istemezdim, bizim kulüp olarak öyle bir duruşumuz yok" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim de puana ihtiyacımız vardı. Başından sonuna kadar inanılmaz disiplin içerisindeydik. Oyuncular, söylediklerimizi yerine getirdiler. Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını biliyorduk. Biraz kontrollü başladık. Öne geçebilirdik ama penaltı ile kırılma yaşadılar. Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bizim gibi bir camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Sonuçta 3 puan kazandık. Önümüze bakıyoruz. Gol yememek önemliydi. 8 maçta 4 gol yedik. Buna önem veriyorum. Yakaladıklarımızı attık. 3 puan haricinde bu maçta birçok şeyi kazandık" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN DEFANSİF OLARAK ZAAFLARI VAR, ONLARDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞTIK"

Beşiktaş'ın inanılmaz bir iç saha performansı olduğunu kaydeden Hakan Keleş, "Trabzonspor'dan sonra ikinci sırada sanırım. Biz de bu döneme kadar baskılı oynuyorduk. Burada biraz kötü gidişatın baskısı olacağını biliyorduk. Oyundan çok memnun değilim. Beşiktaş'ın defansif olarak zaafları var, onlardan faydalanmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"LİG BAŞINDA TRANSFER SIKINTISI ÇEKTİK"

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'un başına geldiğini hatırlatan Keleş, "Başkanla daha önce de çalışma fırsatı yakalamıştım. Başkan olduktan sonra teklif etti. O günden sonra uyum içinde çalışıyorduk. Lig başında transfer sıkıntısı çektik. 0'dan takım kurmanın zorlukları var. Bunu çabuk atlattık. Biz o dönem oyuna odaklıydık. İyi ilerledik. İnanılmaz takdir edilecek bir şey. İlk golü Fenerbahçe maçında atmıştık. Sonrasında 2 maç haricinde hep gol attık. Ofansta eksiğimiz var. Gol beklentimiz iyiydi. Bu maç düşmüş olabilir. Ligde kalıcı olma hedefi için gerekli takviyeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

"O GOLÜN ATILMASINI İSTEMEZDİM"

Beşiktaşlı kaleci Mert Günok'un yerde kalmasının ardından gelen golü doğru bulup bulması sorulan Hakan Keleş, "Kesinlikle yanlış buluyorum. 2'nci golde de ayağı kaydı. Oyuncuya söyledim 'görmediğini söyledi'. O golün atılmasını istemezdim, bizim kulüp olarak öyle bir duruşumuz yok. Maçtan önce hatta Beşiktaş Avrupa kupalarında oynuyordu, bize erteleyebilir miyiz dediler, 'erteleyebiliriz' dedik. Bizim kulüp olarak bir duruşumuz var, lige çıktığımızdan beri bunu sergilemeye çalışıyoruz. Hatta Kulüpler Birliği 6 maçlık hakemlerle konuşmama yasağı aldı biz geçen sene hiç konuşmadık. Hakemlerin oyunun parçası olduğunu düşünüyoruz. Bizim centilmen bir duruşumuz var. Ama golden sonra oyuncularıma içeride de kızdım. Maçın heyecanından ayağının kaydığını, sakatlık olmadığını düşündüklerini söylediler. Kondisyoner Stefano geldi. 'Nasıl böyle bir gole izin veriyorsun' dedi. Ben de golün atılmasını istemezdim. Hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Öyle bir diyaloğumuz oldu. Oyuncularımın rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sergen de çok sevdiğim arkadaşım. Bu durumda zaten ben oyunun, oyun kısmındayım. Şov kısmıyla ilgilenmiyorum. 3-0'dan sonra şov amaçlı bir şeyler yaptılar. Onları uyardım. Oyuncuların emeğini sadece oraya bağlarsak sıkıntı çekeriz. Oraya bağlı kalmayalım. 44 yıl aradan sonra lige gelmek, tutunmak. Yine devre arası açmaya uğraşacağız. Zor ama kalıcı olmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısı daha zor. Takviyeleri yaparak kalıcı olmak istiyoruz. Başkan bana 'Beşiktaş'ın talepleri var' dedi. Cumartesi de pazar da oynarız dedik. Federasyon izin vermemiş. Bizim duruşumuz öyleydi" dedi.