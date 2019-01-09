Kızları Lila hakkındaki soruları cevaplayan Gizem Hatipoğlu, "Gerçekten çok farklı heyecan bunlar. Ben karnıma düştüğünde anladım annelik duygusunu ama Hakan yeni yeni yaşıyor ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun geceleri Hakan da bana yardımcı oluyor. Sabaha kadar uyumadığımız günler oluyor" dedi.