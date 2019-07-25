"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Hakan Hatipoğlu, duygularını, "Aşkım eşim, bal kızım... Evliliğimizin 8. yılında sizlere sahip olduğum için çok mutluyum. Birbirimizin kıymetini bildiğimiz, birbirimize sahip çıktığımız, yüzümüzün hep birbirimize dönük, ellerimizin sevgiyle kenetli olduğu güzel yıllarımız olsun. Sevgiyle geçen 8 sene için Allah'a şükürler olsun. Kalbimizden sevgi eksik olmasın" sözleriyle dile getirdi.