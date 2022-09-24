Hakan Ericson, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Jakup Biskopsto Andreasen ile katıldı.
Ericson, yarın kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirterek, "Son maçımızda Litvanya ile deplasmanda berabere kalarak iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Sonuçtan memnunuz ama mutlu değiliz, kazanmak isterdik. Artık bir maçımız kaldı. Yarın maçta Türkiye, Litvanya'ya göre bize çok daha büyük bir baskı yapacaktır, bu nedenle iyi defans yapmalıyız. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Faroe Adaları Teknik Direktörü, Türkiye'nin Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçın sorulması üzerine ise, "Sonuca biraz şaşırdık ama bu beklenebilir bir sonuçtu. Lüksemburg çok iyi bir takım. Türkiye'nin gücü çok daha fazla ama şu anda defansta sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Bu eksiklerinden biz de faydalanmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de 4-0 kaybettikleri maçta, çok iyi bir atmosfer olduğunun altını çizen Hakan Ericson, "Türkiye'de çok iyi bir atmosfer vardı. 38. dakikaya kadar 0-0'dı. İlk yarı 2-0 geride bitirdik. Formasyon değiştirdim, 5-3-2'ye döndüm ama bu iyi bir karar değildi. Fark daha fazla da olabilirdi, formasyon değişikliğini yapmasam daha iyi olabilirdi." şeklinde konuştu.
Jakup Biskopsto Andreasen de Litvanya ile berabere kalarak iyi bir sonuç aldıklarını aktararak, "Türkiye maçı için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm gücümüzü ortaya koymak istiyoruz, kendi sahamızda taraftarımız da bizi destekleyecek. Yarınki maç umarım güzel geçer." ifadelerini kullandı.
Andreasen, Türkiye'nin savunmadaki sakat oyuncularıyla ilgili gelen bir soruyu ise, "Türkiye'nin çok fazla kaliteli oyuncusu var. Eksiklerin Türkiye için çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yerlerini doldurabilecek çok iyi isimler var." şeklinde yanıtladı.
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