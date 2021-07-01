İKİ AYRI ÖZEL ODA TUTTU

Tatil sezonunu açan Çalhanoğlu, ayrıca otelde kalmak için yan yana iki ayrı özel oda tuttu. Uzun süredir İtalya'da top koşturan ve geçtiğimiz günlerde Milan'dan ezeli rakibi Inter'e transfer olan futbolcunun tuttuğu özel odaların günlük fiyatının ise toplam 2 bin Euro (yaklaşık 21 bin TL) olduğu öğrenildi.