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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'i ağırlayan A Milli Futbol Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı 95. kez giydi ve en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:17
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        Hakan, Tugay Kerimoğlu'nu geçti!
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        Türkiye - Galler karşılaşmasında 95. A Milli maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.

        A Milli Takım'da 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu'nu geçerek A Milli Takım'daki 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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