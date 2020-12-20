İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki Sassuolo - Milan maçında rekor kıran bir gol karşımıza çıktı.

Milan'ın golcüsü Rafael Leao, karşılaşmanın 6.2 saniyesi geçmişken Sassuolo ağlarını sarstı ve Serie A tarihinin en hızlı gol atan oyuncusu oldu.

Golde asisti yapan isim de tanıdıktı, bu sezon bambaşka bir seviyeye çıkan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu.

Rekor daha önce, 8 saniye ile 2001 yılında Fiorentina ağlarını sarsan Piacenza'dan Paolo Poggi'ye aitti.