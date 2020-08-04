Pandemi sonrasında Milan'ın çıkışında büyük pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. TRT Spor'a konuşan milli futbolcu, Galatasaray ile bir gün mutlaka buluşacağını söylerken, A Milli Takım'da ise Şenol Güneş'in forma vermediği dönemlerde kırgınlığı olduğunu söyledi. İşte Çalhanoğlu'nun sözleri:
"HAKKIMDAKİ YORUMLARI OKUYORUM"
"Pandemi öncesi, Türkiye'deki bazı yorumcular herhalde beni kızdırdı, hırs yaptım ve büyük bir cevap verdim. Şaka yapıyorum tabii ki. Pandemide kendime çok iyi baktım, istediğim pozisyonda oynadım. Hakkımdaki yorumları okuyorum. 'Milli Takım'da neden bu performansı göstermiyor?' diye konuşuluyor. Forvet arkası benim en rahat hissettiğim pozisyon. Zaten bunu da maçlarda ispatladım. Milan'da da asistler yaptım, goller yaptım. Bu benim şahsi kalitem."
"HER HOCA BENİ OYNATTI"
"Her hoca, beni oynattı. Hiçbir zaman yedek kalmadım. Maldini ve Gattuso gibi insanlar futboldan anlamıyorlar da bizim yorumcular mı anlıyor? Acaba beni kıskanıyorlar mı diye düşünüyorum!"
"ŞENOL HOCAYA KIRGINLIĞIM OLDU!"
"Milli Takım'da daha etkili olmak istiyorum. Ben Milli Takım'a geldiğimde de Milan'daki sorumluluğu almak istiyorum ama bana sorumluluğun verilmesi lazım. Fatih Hoca zamanında hep oynadım. Milli Takım'a alan da oydu beni. Şenol Hoca da beni oynatıyor. Ama bazı maçlarda beni oynatmadı, kırgınlığım oldu. Ben şu anda kalitemle milli takımda 10 numara pozisyonunda oynayacak olan banko oyuncuyum. İyi takımımız var, iyi jenerasyon. Turnuvayı iyi bitirdik. Büyük ülkelere oynadığımız zaman hep seviniyorum. Biz onların seviyesindeyiz zaten."
"GALATASARAY'LA BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"
"Galatasaray'la inşallah bir gün buluşacağız. "Milan ile sözleşme konusunda görüşmeler oldu ama bilgi veremem. Ben futboluma odaklanıyorum, top menajerimde."
"PIOLI İLE DAHA AGRESİFİZ"
"Gattuso ile topu kaybedince geri çekiliyorduk. Top bizde değilken defansa çekiliyorduk. Pioli de ise top kaybedince direkt baskı yapıyoruz topu kapmak için. Pioli ile daha agresifiz. Bu ön plana çıkmamı sağladı. Stefano Pioli bana, 'Sen özgürsün, oyunu sen kuracaksın' diyor."
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