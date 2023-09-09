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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Öfkeliyim! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Öfkeliyim!

        Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 00:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:53
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        Hakan Çalhanoğlu: Öfkeliyim!
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        A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÖFKELİYİM"

        Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmadan şunu söyleyeyim, saha kötüydü, zeminde zor bir maç oldu. Zemin istediğimiz gibi değildi. Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu, şanslar bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

        Hakan Çalhanoğlu, "Yine de lideriz. Maçı kazansaydık daha iyi olurdu. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya'dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Bertuğ'u tebrik ediyorum, oyuna girip golünü attı. Bugün kadroda değildi ama Kazımcan'ı tebrik ediyorum. İleride bize yardımcı olacaklardır." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca, "Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya'yı yenmek gerekiyor, bu şart." şeklinde konuştu.

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