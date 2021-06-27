İstanbul ziyareti

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Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ve çocuğuyla birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. 4 yıldır formasını terlettiği Milan'dan ayrılarak bir başka İtalya takımı olan Inter'e transfer olan Çalhanoğlu ve ailesi, günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek, gün boyu mağazaları gezdi.

Güneşli havanın keyfini çıkaran Çalhanoğlu ailesi, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.