Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuştu.

"HİÇBİR ŞEY OLMADI"

REKLAM advertisement1

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçın ardından İtalya'dan Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, söz konusu haberlerle ilgili, "Bu yaz hiçbir şey olmadı!" dedi.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Inter'de mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

KENAN YILDIZ YANITI

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 2 golle yıldızlaşan Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 6 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.