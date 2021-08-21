Serie A'nın son şampiyonu Inter, bu sezonki ilk maçında Genoa'yı konuk ederken yeni transfer Hakan Çalhanoğlu da harika bir başlangıç yaptı! Milan'la olan sözleşmesini uzatmayarak ezeli rakibi Milan'a transfer olan milli yıldız bu sezon ilk kez Inter formasını terletirken 14 dakikaya 1 gol 1 asist sığdırdı!

Inter 6. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçerken golün hazırlayıcısı da Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli yıldızımız 14. dakikada bu kez kendisi sahne aldı. RAkip yarı sahaya yerleşen Inter'in hücumunda kaleye çok uzak mesafede topla buluşan ve hemen Dzeko'yu gören Hakan, koşusunu devam ettirdi ve topla yeniden buluştu. Yay önüne gelmeden harika bir şut çeken milli yıldız topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu!