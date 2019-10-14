Bir önceki gün Arnavutluk ile oynanan ve galibiyet aldığımız milli maç sonrası izinli günlerini alışveriş merkezinde değerlendiren başarılı futbolcular keyifli bir gün geçirdiler.

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Antalyaspor'da oynayan Nazim Sangare ve Schalke 04 de top koşturan Ozan Kabak'ın yoğun ilgi ile karşılaştığı alışveriş turu sonrası bir restorana geçen futbolcular burada yedikleri yemeğin ardından turlarına akşam saatlerine kadar devam ettiler.